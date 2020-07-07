انت الان تتابع موسكو: هناك دول كثيرة متمسكة باتفاقية الأجواء المفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية أن دولا كثيرة موقعة على اتفاقية الأجواء المفتوحة تفضل استئناف تحليقات الطيران الاستطلاعية في أجواء الدول الأعضاء مع رفع قيود كورونا.

وخلال مؤتمر نظم عبر تقنية الفيديو كونفرانس على منصة منتدى "فالداي" للحوار اليوم الثلاثاء، قال أوليغ بوشويف رئيس قسم عدم الانتشار والحد من الأسلحة التقليدية بوزارة الخارجية الروسية، إن اللجنة الاستشارية الخاصة باتفاقية الأجواء المفتوحة تعمل حاليا على استئناف التحليقات.

وأشار المسؤول إلى أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة على المستوى الرقمي، لأن هذه القيود لا تقتصر على أشخاص متواجدين على أراضي تلك الدول، بل تشمل الطواقم، وأضاف: "يجب أن تكون هناك ضمانات وتصاريح من السلطات الفدرالية الروسية المعنية بتطبيق إجراءات الحجر الصحي في البلاد".

وذكر بوشويف أنه من الصعب التأكيد أن القيود الصحية المفروضة سترفع حتى نهاية العام الجاري، لكنه شدد على أن مجرد إعراب الدول المشاركة في اتفاقية الأجواء المفتوحة عن رغبتها في استئناف التحليقات، يعد ذلك دليلا على أن هذه الاتفاقية ضرورية.

وعبر عن ثقته بأنه في حال انخفاض شدة الجائحة، فقد يتم استئناف التحليقات في النصف الثاني من هذا العام.

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وشارك ممثلو 34 دولة عضوا باتفاقية الأجواء المفتوحة في مؤتمر عبر الفيديو عقد أمس الاثنين إثر انسحاب واشنطن من هذه الاتفاقية، وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي.

وجاءت توقيع اتفاقية الأجواء المفتوحة، في العام 1992 لتعزيز الثقة في أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة.

وتستطيع الدول الأعضاء، بموجب هذه الاتفاقية التي أصبحت نافذة في العام 2002، جمع المعلومات حول القوات المسلحة والأنشطة العسكرية للدول الأعضاء.

وتضم الاتفاقية، بعد انسحاب الولايات المتحدة 34 دولة.