شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية : أدلة مبدئية على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا يتسارع ولم يصل إلى ذروته بعد .. مشيرة إلى وجود أدلة مبدئية على إنتقال كورونا عبر الهواء .



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وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى سجلت أكثر من 50% من إصابات كورونا ربعهم فى البرازيل .

يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم بلغت 11.6 مليون حالة، توفي منهم أكثر من 500 الف حالة