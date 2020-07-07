سيف بن زايد يتفقد تدريبات دورة متخصصة للقوات الشرطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقّد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تدريبات دورة الاستجابة المسلحة الآلية التي تنفذها إدارة الشرطة الاتحادية الخاصة (71) بوزارة الداخلية، بالتعاون مع حرس الرئاسة بالقوات المسلحة، في معسكر وادي الشبك التابع لحرس الرئاسة.

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واستمع إلى إيجاز من العقيد عبد الله سعيد المسافري، مدير إدارة الشرطة الاتحادية الخاصة (71) بوزارة الداخلية، عن مجريات وفعاليات التدريب التي هدفت إلى تأهيل وتدريب وتسهيل تبادل المعلومات والتدريب المشترك على إجراءات السيطرة والقيادة بين القوات الشرطية لمواجهة أي مخاطر متوقعة أو تحديات أمنية محتملة.

حضر الفعالية الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، و اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد لعام لشرطة عجمان، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد الركن مسلم محمد الراشدي، من قيادة حرس الرئاسة بالقوات المسلحة، وعدد من ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية.