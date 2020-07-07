انتحار طالب داخل منزله في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

أقدم طالب على الانتحار شنقًا، اليوم الثلاثاء، داخل منزله بحبل، لمروره بأزمة نفسية، بقرية كوم البيجا، التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا اللواء شريف عبدالحميد إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، بانتحار "محمد. ع. م - 17 عامًا"، طالب شنقًا بحبل داخل منزله بقرية كوم البيجا.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة المقدم أحمد عبد الحق وكيل فرع البحث الجنائي، أن الطالب يمر بأزمة نفسية، أقدم على إثرها على الانتحار شنقًا.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.​