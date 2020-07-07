مسيرات حاشدة للإثيوبيين فى واشنطن

احتشد مئات الإثيوبيين فى مدينة سياتل بـ واشنطن معلنين تضامنهم مع المحتجين فى وطنهم بالمظاهرات الأخيرة التى اندلعت فى أديس أبابا بعد مقتل المغنى الإثيوبى هاتشالو هونديسا، وهو الحادث الذى أضرم الاضطرابات الأخيرة التى هزت إثيوبيا.

وقرر الإثيوبيون فى سياتل أن ينتشروا فى شوارع المدينة الأمريكية

ويسير مباشرة إلى أبواب مكتب محطو كومو نيوز الإخبارية الأفريقية على أمل أن تجد صرختهم تلبية أو استجابة للمساعدة.

وأعلن أحد المتظاهرين الإثيوبيين ويدعى «إيبانى تورا» شكواه قائلاً: «اليوم، نحن مجتمع أورومو فى سياتل نقف

متضامنين مع شعبنا فى إثيوبيا الذين يواجهون الظلم».

ويطالب مجتمع أورومو الإثيوبى بإطلاق سراح السياسيين المحتجزين فى إثيوبيا - يوسف بشير ورضوان أمان.

وقال زعماء جالية الأورومو فى أمريكا: «إن بشير وأمان كانا فى إثيوبيا فى خضم الاضطرابات والاحتجاجات بعد أن قتل الناشط والمغنى البارز هاشالو هونديسا بالرصاص فى أديس أبابا، الأسبوع الماضي، ولم يسمع أحد عنهما منذ ذلك الحين».