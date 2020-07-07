الصحة العالمية: الطاعون «الدبلى» الصينى لا يشكل خطرًا كبيرًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن مرض «الطاعون الدبلى» لا يشكل خطرا حقيقيا فى المرحلة الحالية».

وقالت المنظمة الدولية إن الطاعون «الدبلى» فى الصين يتم إدارته بشكل جيد، وأشارت إلى أن السلطات الصينية شددت التدابير الوقائية بعد تسجيل إصابات مؤكدة بالطاعون «الدبلى»

خلال الأيام الماضية.

وأضافت «نحن نراقب تفشى المرض فى الصين، ونراقب ذلك عن كثب بالشراكة مع السلطات الصينية والمنغولية, وفى الوقت الحالى نحن لا نعتبر الحالات عالية الخطورة لكننا نراقبها بعناية.

وكانت السلطات المحلية فى مدينة بيان نور فى منطقة منغوليا الداخلية الصينية أصدرت تحذيرًا «الأحد» بعد يوم واحد من إبلاغ مستشفى عن أن هناك حالتى إصابة مؤكدتين عند شقيقين تناولا لحم المرموط.

وجاء ذلك بعد ظهور أربع حالات إصابة بالطاعون تم الإبلاغ عنها فى نوفمبر الماضي، بينهما حالتان من الطاعون الرئوي، وهو شكل مميت من أشكال الطاعون.