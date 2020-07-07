الجيش السورى يوقع بمجموعة إرهابية تسللت من القاعدة الأمريكية بـ"التنف"

نفّذ الجيش السوري كمينا محكما لمجموعة إرهابية مسلحة تسللت من القاعدة الأمريكية في منطقة "التنف" باتجاه جبل البشري وتويتان شمال غرب السخنة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. البشري وتويتان شمال غرب السخنة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش تمكن من إيقاع ثلاثة إرهابيين قتلى، وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر.

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