رسمياً.. الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وخضع الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مكتب الرئيس .

وقال بولسونارو (65 عاما) في مقابلة مع قنوات تلفزة عدة بعدما شعر بارتفاع حرارته الإثنين “تلقيت للتو النتيجة الإيجابية” للفحص.

وأصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد في عدد الوفيات خلف الولايات المتحدة.

ولا تزال السيطرة على انتشار الوباء أمرا بعيد المنال في البرازيل عقب 4 أشهر من تسجيل أول إصابة، في 26 فبراير/ شباط، بمدينة ساو باولو التي استأنفت النشاط الاقتصادي والتجاري على غرار ريو دي جانيرو.

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ينتشر مرض “كوفيد-19” بسرعة مفزعة في أكبر بلد لاتيني مع عدم وجود علامة على التباطؤ، حيث قامت المدن الكبرى برفع تدابير التباعد الاجتماعي، وبدأت في إعادة فتح المطاعم والمحلات التجارية وغيرها من الأعمال غير الضرورية.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 20229 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 620 وفاة.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت في المجمل مليونا و623 ألفا و284 إصابة فضلا عن 65487 حالة وفاة.

وبعد الولايات المتحدة، فإن الدول الأكثر تضررا بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 64,867 وفاة من أصل حوالي 1.6 مليون إصابة، تليها بريطانيا بتسجيلها 44,220 وفاة من أصل 285,416 إصابة، ثم إيطاليا مع 34,861 وفاة من بين 241,611 إصابة، فالمكسيك مع 30,366 وفاة من أصل 252,165 إصابة.