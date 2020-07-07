تصريح مثير للـ “الموساد”.. لقد أحبطنا هجمات إيرانية على سفارات إسرائيل في الخارج

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ووفق ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن القناة الإسرائيلية “12” الناطقة بالعبرية فقد سمحت الرقابة العسكرية بالإفصاح عن إحباط محاولات طهران استهداف سفارات إسرائيلية ولكن من دون تحديد تفاصيل أخرى حول الدول التي حصل بها ذلك.

ويشير التقرير إلى أن “مؤامرات إيران” ضد سفارات إسرائيلية تأتي كرد فعل على ما تزعمه طهران بأن إسرائيل تستهدف مواقع إيرانية في سوريا، حيث يريد الإيرانيون الانتقام بسبب ارتفاع مستوى الإحباط لديهم وفق تقرير الموساد.

وفي 2012 حاولت إيران عبر وكيلها في لبنان حزب الله تنفيذ هجمات تستهدف البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الهند وجورجيا وتايلند ودول أخرى.

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وفي 2013 اعتقل شخص إيراني كان يخطط لمهاجمة سفارة إسرائيل في أذريبجان، وفق تقرير نشره موقع “ديلي ميل”.

ويأتي هذا التقرير من الموساد في الوقت الذي أرجعت تقارير إعلامية السبب بانفجار جزء من منشأة نطنز الإيرانية إلى إسرائيل، وذلك من أجل إعاقة برنامجها لتخصيب اليورانيوم في طهران لمدة تتراوح بين عام وعامين.

وبث التلفزيون الرسمي زاوية مختلفة للموقع تظهر تعرض الحوائط لضرر طفيف فيما لا تزال بعض المراوح تعمل.

صحيفة نيويورك تايمز كانت قد نشرت الأحد تقريرا نقلت فيه عن مصادر استخباراتية أن ما حصل في نطنز كان بتدبير إسرائيلي، ولكن حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل يؤكد ذلك.

وأشارت المصادر الاستخباراتية إلى أن إسرائيل لم يكن لها أي علاقة بالحرائق التي تحدث في إيران، ولكن لها يد فيما حصل بنطنز.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد مدد الأحد تولي يوسي كوهين لمنصبه في رئاسة الموساد إلى منتصف 2021.