السعودية تعلن عن إصابات ووفيات جديدة بكورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأوضح المتحدث باسم الصحة السعودية محمد العبد العالي أن إجمالى حالات الشفاء ارتفع إلى 154839 بعد أن تم تسجيل 5205 حالات شفاء جديدة، وفيما تم تسجيل 49 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2017 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 217.108 حالات، من بينها 60.252 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2268 حالة حرجة.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن العزل المنزلي للحالات المصابة يعني أنها لا تحتاج إلى البقاء في المستشفى ويتم متابعة حالتها الصحية بشكل مباشر من خلال التواصل مع أجهزة وزارة الصحة.

Advertisements

كما قال المتحدث بأن المملكة انطلقت في رحلتها لكشف ضحايا الوباء بمختبر واحد، واليوم آلاف المواقع تقدم الفحوصات في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك فيما أفاد المشرف العام للإدارة العامة للطوارئ والكوارث خلال المؤتمر الصحافي اليوم أيضا بزيادة السعة السريرية في المملكة بنسبة 30% في 3 أشهر فقط مضيفاأن 65% – 75% من مرضى العنايات المركزة على أجهزة التنفس الصناعي.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت الاثنين، تسجيل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و52 حالة وفاة، وبلغت حالات التعافي 4398.

هذا وبلغ إجمالي الحالات في السعودية 213,716، وحالات الشفاء 149,634، وإجمالي الوفيات 1968.