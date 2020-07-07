تمديد فترة إغلاق محافظات الضفة الغربية 5 أيام إضافية

سبق أن تم بدء إغلاق شامل بالضفة الغربية، الجمعة، 5 أيام قابلة للتجديد، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وحتى مساء الخميس، سجلت فلسطين 3 آلاف و417 إصابة بفيروس كورونا، منها 12 وفاة، و634 حالة تعافٍ، مع تزايد وتيرة الإصابات خصوصًا في مدن الضفة الغربية.

والأربعاء، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، فرض الإغلاق الشامل في الضفة الغربية المحتلة، بدءا من الجمعة، 5 أيام، قابلة للتجديد.

وقال ملحم: إن "الإغلاق يشمل مناحي الحياة كافة، بما فيها وقف حركة المواصلات بشكل كامل بين المحافظات وداخلها؛ لتقليص إمكانية انتشار الوباء".

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وعلى إثر ذلك أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية، إغلاق دور العبادة، ومنع إقامة الصلوات في المساجد والكنائس.

ومنتصف يونيو الماضي، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، دخول بلادها موجة ثانية من تفشي الفيروس؛ نتيجة تزايد الإصابات خلال مدّة زمنية قصيرة.

وفي 26 مايو الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية تخفيف إجراءات مكافحة كورونا؛ بما شمل فتح دور العبادة وعودة العمل بالوزارات ومختلف القطاعات.