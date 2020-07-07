اطلاق نار على مركز ميداني تابع لمشاة البحرية الأمريكية في كاليفورنيا

ويذكر أن فرض حاكم ولاية جورجيا الأمريكية، براين كيمب، أمس، حالة الطوارئ في الولاية، ونشر الحرس الوطني على خلفية أعمال العنف والشغب المنتشرة بالولاية منذ أسابيع.

ووفقا للمرسوم الذي أعلن عنه حاكم الولاية، فإنه يسمح بنشر 1000 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي في الولاية.

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