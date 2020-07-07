المغرب يعيد فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس 15 يوليو

وزارة الداخلية المغربية، الثلاثاء، إيقاف 4 أشخاص يشتبه بأنهم عناصر خلية إرهابية موالية لداعش كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة بالمملكة.

وأفاد بلاغ للوزارة أنه "في إطار استمرار الجهود للتصدي للشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية، اليوم الثلاثاء، بمدينة الناظور والضواحي".

وتابع "تتكون الخلية من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 26 سنة، من بينهم شقيق أحد المقاتلين في صفوف داعش".

وأضاف البلاغ أن الأبحاث الأولية تفيد أن أفراد هذه الخلية الموالين لداعش قرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.