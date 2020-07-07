كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت: ممارسات إسرائيل تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، إن ممارسات إسرائيل تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتقويضاً للجهود الدولية الهادفة الى إحلال السلام العادل والشامل.

وجاء ذلك خلال ترؤسه وفد الكويت إلى أعمال الاجتماع العربي الوزاري التشاوري المصغر، لبحث إعلان إسرائيل إجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، والذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي والمسموع اليوم بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في إطار مواصلة التنسيق المستمر نحو إستكمال الجهود العربية وبلورة رؤية مشتركة للتصدي للخطط والنوايا الإسرائيلية بضم أجزاء في الضفة الغربية وفرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت.

وجدد الصباح مبدأ دولة الكويت الثابت وتمسكها بالموقف العربي الذي يؤكد على أن "السلام هو الخيار الاستراتيجي"، مشيراً إلى أن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الامن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعةوإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.