أول فيلم لمخرج مغربي يوزع في هوليوود.. شارك فيه الرابور المغربي الأصل “لا فوين”

يعرض فيلم “نايت وولك/نزهة ليلية” للمخرج المغربي عزيز التازي، في ربيع 2021، في القاعات السينمائية في أمريكا الشمالية، وبهذا أصبح أول شريط روائي مغربي يتم توزيعه في هوليوود.

واعتمد المخرج المغربي، عزيز التازي، في الأدوار الرئيسية لفيلمه، على النجم الأمريكي، شون ستون، نجل الفائز بجائزة الأوسكار ثلاث مرات، أوليفر ستون، ونجم الراب الفرنسي المغربي “لا فوين”، والممثل الأمريكي، ميكي رورك.

ويحكي الفيلم عن قصة الصحافي “فرانك”، الذي يؤدي دوره ستون، يزور الشرق الأوسط، حيث تعيش صديقته “سارة”، التي تجسد دورها الممثلة الأمريكية من أصل فلسطيني، سارة علمي.

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وبعد حادث مأساوي، أدى إلى وفاة “سارة، يزج بالصحافي فرانك في السجن ظلما من قبل الشرطة الفاسدة، وتحت إدارة زعيم السجن غاري “ميكي رورك”، وحماية زميله المسلم “لا فوين”.

ويكشف فرانك، خلال قصة الفيلم، أثناء بحثه عن العدالة، مكائد سياسية تحاك في دواليب الحكومة الأمريكية.

وتم عرض فيلم “نايت وولك” للمرة الأولى في مهرجان موسكو السينمائي الدولي، عام 2019، كما فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان براغ السينمائي، العام الماضي.