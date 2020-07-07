انت الان تتابع قتل الجنرال قاسم سليماني "غير قانوني" برأي خبيرة في الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قاسم سليماني

خلصت خبيرة أممية متخصصة في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء إلى أن عملية قتل الجنرال الإيراني قاسم سليمان بضربة نفّذتها طائرة أميركية مسيّرة في بغداد كانت "غير قانونية".

وأعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون أغنيس كالامارد أنها كانت "عملية قتل تعسفية" انتهكت ميثاق الأمم المتحدة.