شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية: كورونا يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن انتشار وباء كوفيد-19 "يتسارع" وقد أودى بـ 400 ألف شخص خلال نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه لم يبلغ ذروته بعد.

Advertisements وقال تيدروس أدانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "إذا كان عدد الإصابات على ما يبدو مستقراً على الصعيد العالمي، فالواقع ان بعض الدول أحرزت تقدماً كبيراً في خفض عدد الوفيات لديها، في حين لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع".

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