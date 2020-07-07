شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "رواد السوشيال ميديا" يهاجمون النائبة المصرية منى منير: تسعى للشهرة على حساب فتيات ضحايا التحرش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، النائبة المصرية منى منير التي تسعى للشهرة على حساب سمعة فتيات ضحايا التحرش.

Advertisements وقال رواد السوشيال: "النائبة المغمورة منى منير تسعى للشهرة على حساب سمعة فتيات ضحايا التحرش.. وتروج بأن بياناتهم أصبحت متاحة وذلك على غير الحقيقة". وأكد رواد السوشيال: "النائبة المغمورة لا يهمها سمعة الفتيات بقدر ما يهمها الشهرة". وأوضح رواد السوشيال: " النائبة المغمورة تريد تحقيق مجد ذاتي على حساب سمعة الفتيات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "رواد السوشيال ميديا" يهاجمون النائبة المصرية منى منير: تسعى للشهرة على حساب فتيات ضحايا التحرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.