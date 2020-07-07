شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 200 ألف وفاة بكورونا في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات أودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 200 ألف شخص في أوروبا أكثر من ثلثهم في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وفقاً لتعداد لفرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية اليوم الثلاثاء، في الساعة 13:10 بتوقيت غرينيتش.

ومع 200005 وفيات من 2.751.606 إصابات، تعد أوروبا القارة الأكثر تضرراً بوباء كوفيد-19 الذي أودى بـ538418 شخصاً في أرجاء العالم. وسجلت بريطانيا 44236 وفاة تليها إيطاليا مع 34869 وفاة ثم فرنسا مع 29920 وفاة وإسبانيا مع 28388 وفاة.

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