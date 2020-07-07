الإمارات: 44 ألف فحص كورونا وشفاء 993 حالة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، عن إجراء أكثر من 44 ألف فحص جديد للكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات ساهم في الكشف عن 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

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وأكدت أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، لافتة إلى أن مجموع الحالات المسجلة يبلغ 52,600 حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين إثنين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 326 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 993 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 41714 حالة.