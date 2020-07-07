تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وذكر المركز أن الطقس بالمرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئيا الى غائم والفرصة لا تزال مهيأة لتشكل السحب الركامية والركامية المزنية والتي يصاحبها هطول امطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على اجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية مع إمكانية امتدادها الى اجزاء من الهضاب الداخلية وذلك خلال في فترتي الظهيرة والمساء.

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أما المناطق الساحلية، اجواء غائمة جزئيا على السواحل الجنوبية والشرقية وغائمة جزئيا إلى غائمة على السواحل الغربية وقد تهطل أمطار متفرقة عليها وتمتد الى أجزاء من المناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح جنوبية غربية ،معتدلة تنشط احيانا تتراوح مابين 12 إلى 24 عقدة على السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة على السواحل الغربية.

أما المناطق الصحراوية، طقس غائم جزئيا مع احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية المزنية وهطول امطار متفرقة على أجزاء متفرقة منها.

وفي أرخبيل سقطرى، طقس غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية تصل اقصى سرعة لها الى 35 عقدة .

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطارعليها بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم، الأخوة سائقي المركبات على الطرقات الجبيلة من الأنخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضاب والسحب المنخفضة وكذا من الأنهيارات الصخرية والطينية، مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين في مياهنا الإقليمية وشرق خليج عدن و حول أرخبيل سقطرة من الرياح الشديدة واضطراب البحر.