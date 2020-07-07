العراق يخلد اسم هشام الهاشمي بشارع في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

متابعات_ السعودية نيوز

غداة اغتياله على أيدي مسلحين مجهولين، قررت السلطات العراقية تخليد اسم الخبير الأمني والسياسي هشام الهاشمي، بإطلاقه على أحد شوارع العاصمة بغداد، متوعدة بملاحقة القتلة.



وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه وجّه "بإطلاق اسم الشهيد الهاشمي على أحد شوارع بغداد".

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وفي كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، شدد الكاظمي "على عدم السماح لأي أحد بأن يحول العراق إلى دولة للعصابات"، واصفا اغتيال الهاشمي بـ"الغصة" التي لن تفارقهم.

وأضاف في هذا الصدد "العراق لن ينام قبل أن يخضع قتلة الهاشمي للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم".

ولسنوات طويلة كرّس هشام الهاشمي حياته لمكافحة التطرف وتنظيم داعش الإرهابي، وواجه بالأسابيع الأخيرة حملة شرسة من الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، قبل أن ينتهي قتيلا برصاص الغدر من مجهولين، أمس الإثنين.