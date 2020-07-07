- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يخلد اسم هشام الهاشمي بشارع في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020
متابعات_ السعودية نيوز
غداة اغتياله على أيدي مسلحين مجهولين، قررت السلطات العراقية تخليد اسم الخبير الأمني والسياسي هشام الهاشمي، بإطلاقه على أحد شوارع العاصمة بغداد، متوعدة بملاحقة القتلة.
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه وجّه "بإطلاق اسم الشهيد الهاشمي على أحد شوارع بغداد".
وفي كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، شدد الكاظمي "على عدم السماح لأي أحد بأن يحول العراق إلى دولة للعصابات"، واصفا اغتيال الهاشمي بـ"الغصة" التي لن تفارقهم.
وأضاف في هذا الصدد "العراق لن ينام قبل أن يخضع قتلة الهاشمي للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم".
ولسنوات طويلة كرّس هشام الهاشمي حياته لمكافحة التطرف وتنظيم داعش الإرهابي، وواجه بالأسابيع الأخيرة حملة شرسة من الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، قبل أن ينتهي قتيلا برصاص الغدر من مجهولين، أمس الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يخلد اسم هشام الهاشمي بشارع في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.