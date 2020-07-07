شكرا لقرائتكم واشنطن: سلوك الميليشيات التي أشادت بقتل الهاشمي مهين للعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دانت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، بشدة "الاغتيال الوحشي" للصحافي والكاتب السياسي العراقي هشام الهاشمي في العراق.

وأكدت الخارجية الأميركية أنه يجب تقديم "منفذي جريمة قتل الهاشمي المروعة للعدالة".

وأضافت: "شهدنا تقارير من ميليشيات موالية لإيران تشيد بقتل الهاشمي"، مؤكدةً أن "سلوك الميليشيات التي أشادت بقتل الهاشمي مهين للعراقيين".

Advertisements

وكان الهاشمي قد اغتيل على يد مسلحين مجهولين مساء أمس الاثنين أمام منزله في بغداد. وتتولى التنديدات العراقية والعربية والعالمية بهذه الجريمة.

وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، إن العراق لن ينام قبل أن يخضع قتلة المحلل الأمني والمستشار السابق في الحكومة العراقية هشام الهاشمي للقضاء بما ارتكبوا من جرائم.

وأضاف الكاظمي، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية على تلغرام: "من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا".