رئيس قبرص: تركيا تسعى إلى السيطرة على شرق البحر المتوسط بأكمله

حذر الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، الثلاثاء، من أن تركيا "تسعى إلى السيطرة على شرق البحر المتوسط بأكمله"، في إشارة إلى المنطقة الغنية بموارد طبيعية، على رأسها الغاز وفقا لسكاي نيوز .
وقال نيكوس أناستاسيادس: "لسوء الحظ، نحن نتحدث عن محرض يسعى إلى السيطرة على شرق البحر المتوسط بأكمله، ويضع تحت سيطرته عددا من الدول التي تحيط بشرق البحر المتوسط".
ويأتي حديث الرئيس القبرصي ردا على ما صرح به وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، خلال لقائه مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
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