أكثر من 200 ألف وفاة جراء فيروس كورونا في أوروبا

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أودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 200 ألف شخص في أوروبا أكثر من ثلثهم في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وفقا لتعداد لفرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الثلاثاء في الساعة 13,10 ت غ.
ومع 200005 وفيات من 2.751.606 اصابات، تعد أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19 الذي أودى ب538418 شخصا في ارجاء العالم.
وسجلت بريطانيا 44236 وفاة تليها إيطاليا مع 34869 وفاة ثم فرنسا مع 29920 وفاة وإسبانيا مع 28388 وفاة.
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