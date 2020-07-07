مباراة الانتقام.. يوفنتوس يواجه ميلان في قمة الدوري الإيطالي

يستقبل نادي ميلان، مساء اليوم الثلاثاء، يوفنتوس، على ملعب “سان سيرو”، في موقعة مثيرة في الدوري الإيطالي، ضمن المرحلة الـ31 من البطولة.
ويسعى يوفنتوس إلى تحقيق 3 نقاط، والإقتراب من التتويج بلقب الدوري الإيطالي، في مباراة يبحث فيها عن الاحتفاظ بفارق النقاط السبع في الصدارة عن ملاحقه، لاتسيو.
ويبحث ميلان عن الانتقام من اليوفي، الذي أزاحه من نصف نهائي كأس إيطاليا، وتحقيق الفوز، للحفاظ على الأمل في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى إحدى البطولات الأوربية.
يذكر أن يوفنتوس، يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، بينما يحل ميلان سابعا برصيد 46 نقطة.
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