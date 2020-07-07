مجلس جهة “بني ملال خنيفرة” يصادق على إحداث كلية للطب ومستشفى جامعي في بني ملال

عقد مجلس جهة بني ملال- خنيفرة، أمس الاثنين، دورته العادية لشهر يوليوزالجاري، في مقر الجهة، للمصادقة، وتدارس مجموعة من الاتقاقيات، والمشاريع في الفترة الممتدة بين 2022-2020.

الدورة عرفت المصادقة على مقرر، يقضي بإحداث كلية للطب، ومستشفى جامعي في جهة بني ملال – خنيفرة القرار، الذي تم التصويت عليه بإجماع الحاضرين.

كما عرفت الدورة عرضا حول التدابير، التي اتخذها المجلس لمواجهة آثار جائحة كورونا، واستراتيجية مجلس الجهة، للمساهمة في عودة الدينامية الاقتصادية لكافة القطاعات الانتاجية، التي تضررت، بسبب كوفيد-19.

وصادق المجلس على برمجة فائض المزانية لسنة 2019، وتخصيص 90 في المائة من الفائض، لتمويل برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، ومشاريع اتفاقيات شراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة.