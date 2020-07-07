الأوقاف تحدد شروط الدخول للمساجد: تباعد المصلين في الصف والكمامات والسجادة..

حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إجراءات وجب على المصلين التقيد بها عند دخول المساجد، في الوقت الذي قررت الوزارة إعادة فتحها ابتداء من الأربعاء 15 يوليوز الجاري.

وشددت وزارة الأوقاف على وجوب حرص المصلين في المسجد على إجراءات الوقاية، لاسيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وشخص، إلى حين توفر شرط تراص الصفوف، وتجنب التجمع داخل المسجد، قبل الصلاة وبعدها، وتجنب المصافحة والازدحام، لاسيما عند الخروج.

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على ضرورة تعقيم اليدين بمحلول (متوفر بباب المسجد)، وقياس الحرارة (من طرف شخص مكلف)، والحرص على استعمال السجادات الخاصة، واستمرار إغلاق المرافق الصحية بالمساجد.

وقالت الوزارة في بلاغها، إن إعادة فتح المساجد، ستكون تدريجيا، في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس، ابتداء من صلاة ظهر يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبرها لجان محلية بأبواب المساجد.

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وأفاد المصدر ذاته بأن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن، في وقت لاحق، عن التاريخ الذي ستفتح فيه لأداء هذه الصلاة.

وأورد بلاغ الوزارة أن “مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى العدوى بالآخرين تقتضي من كل شخص يحس بأعراض الوباء عدم التوجه إلى المسجد”.