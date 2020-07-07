تمكن ولي العهد، الأمير مولاي الحسن، من الحصول على شهاد الباكالوريا لهذا الموسم.
وقالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إن الأمير مولاي الحسن حصل على شهادة البكالوريا، دورة 2020 “خيار دولي”، مسلك “علوم اقتصادية واجتماعية” بميزة “حسن جدا”.
وقدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تهانيه للملك، متمنيا للأمير بـ“المزيد من التوفيق والنجاح والتألق في مساره الدراسي الجامعي”.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يحصل على الباكالوريا الدولية بميزة “حسن جدا” وأمزازي يهنئ الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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