حمد الله يرد على أنباء وقوفه ضد انتقال بلهندة إلى فريق النصر السعودي

نفى لاعب كرة القدم المغربي، عبد الرزاق حمدالله، المحترف في فريق النصر السعودي كل ما راج من أخبار حول تعطيله صفقة انضمام لاعب المنتخب المغربي، يونس بلهندة، إلى فريقه السعودي.

وخرج حمد الله، ليلة أمس الاثنين، بتدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغزام، مهاجما الصحافة السعودية، التي روجت لمثل هذه الأخبار، واصفا إياها بالرخيصة.

ووجه حمد الله رسالة إلى مروجي أنباء وقوفه ضد صفقة اللاعب، انتداب لاعب غلاطا سراي التركي، بلهندة، وقال: “أريد أن أقول لهم اتقوا الله، فإنكم ستسألون عن أي شيء تكتبونه.”

وأضاف اللاعب المغربي: “أما بخصوص انتدابات اللاعبين، فهناك أناس مختصون في هذا الشأن، وأنا مثلي مثل أي لاعب ليس لي أي دخل بهذا.”

وروجت تقارير صحفية سعودية لأنباء حول رفض حمدالله انضمام مواطنه، يونس بلهندة، إلى صفوف النصر، بسبب الخلاف، الذي حدث بين حمد الله، ولاعبين من المنتخب قبل منافسات كأس إفريقيا الماضية.