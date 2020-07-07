روسيا: توقيف مستشار رئيس وكالة الفضاء بتهمة "الخيانة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوقفت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية، إيفان سافرونوف، بتهمة "خيانة الوطن"، وتسريب معلومات سرية للدولة في المجالين العسكري والتقني لوحدات استخبارات حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتب الأمن الفيدرالي الروسي.

وذكر البيان أن توقيف سافرونوف مستشار رئيس الوكالة الروسية، ديميتري روغوز، جاء على خلفية تهمة تتعلق بتسريب معلومات سرية للدولة للـ"ناتو"، غير أن روغوز قال لوكالة "تاس" للأنباء، إن سافرونوف لا يمكنه الوصول إلى معلومات سرية للمؤسسة خلال فترة عمله في الوكالة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وكان سافرونوف وهو صحافي سابق، قد عمل في صحيفة " Kommersant "الروسية خلال الفترة مابين عامي 2010 -2019، وأعد أخبار تتعلق بالصناعات الدفاعية والمواضيع العسكرية والتقنية للصحيفة.

وكانت السلطات الروسية رفعت دعوى قضائية ضد سافرونوف بتهمة "الكشف عن أسرار الدولة" بسبب أخباره عن تسليم طائرات مقاتلة روسية من طراز Su-35 إلى مصر العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في بيان بشأن القضية، اليوم، إن سافرونوف لم يُحتجز بسبب أنشطته الصحافية.