القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوصحت وزارة الصحة الفلسطينية خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة، بفرض إغلاق عام في الضفة لمدة 14 يوما إضافيًا، للحد من انتشار الجائحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية توصي بإغلاق الضفة لـ14 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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