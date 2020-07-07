تسجيل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا في إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت إيران، اليوم الثلاثاء، أعلى معدل وفيات يومي منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، بوفاة 200 شخص بسبب الفيروس، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، إن البلاد شهدت 200 حالة وفاة لترتفع الحصيلة إلى 11 ألفا و931.
وأفادت بأن إجمالي الإصابات وصل الى 245 ألفا و688، إثر تسجيل ألفين و637 إصابة جديدة.
وأوضحت لاري، أن 3 آلاف و270 مريضا بالمستشفيات حالتهم الصحية حرجة، مشيرة أن عدد المتعافين بلغ 207 آلاف.
وأضافت أن إجمالي عدد فحوصات الكشف عن فيروس كورونا وصل إلى مليون و846 ألفا و793.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى ظهر الثلاثاء، 11 مليونا و779 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 541 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و773 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر".
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