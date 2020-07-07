معطيات كورونا عالميًا: المتعافون أكثر من المصابين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيّ ما لا يقل عن 538,326 شخصًا في العالم، من جراء الإصابة بفيروس كورونا، منذ أن أعلنت الصين رسميًا ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر، استنادًا إلى مصادر رسميّة، كما جاء في تعداد وكالة "فرانس برس".

وسُجّلت رسميًّا إصابة أكثر من 11 مليون شخصًا في 196 بلدًا ومنطقة، بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 6 مليون شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصًا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، وتملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

(أ.ب.)

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/ فبراير، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 130 ألف وفاة من أصل ما يقارب 3مليون إصابة. وشفي ما لا يقل عن 900 ألف شخصًا.

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بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء هي البرازيل حيث سجلت أكثر من 65 ألف وفاة من أصل مليون و600 ألف إصابة على الأقل، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 44 ألف وفاة و236 من أصل 285 ألف إصابة.

وحتى اليوم، أعلنت الصين رسميًا (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83565 إصابة (8 إصابات جديدة بين الاثنين والثلاثاء) تعافى منها 78528 شخصًا.

وأحصت أوروبا اليوم الثلاثاء، أكثر من 199 ألف وفاة، وسجلت أكثر من مليونين و700 ألف إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا أكثر من 139ألف.

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجّلت ما يقارب الـ130 ألف وفاة، وآسيا ما يقارب الـ140 ألف وفاة والشرق الأوسط أكثر 18 ألف وفاة، وأفريقيا أكثر من 11 ألف وفاة.