شكرا لقرائتكم خبر عن "رواد السوشيال ميديا" يهاجمون النائبة المصرية منى منير: تسعى للشهرة على حساب فتيات ضحايا التحرش والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يوليه 2020 هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، النائبة المصرية منى منير التي تسعى للشهرة على حساب سمعة فتيات ضحايا التحرش.

وقال رواد السوشيال: "النائبة المغمورة منى منير تسعى للشهرة على حساب سمعة فتيات ضحايا التحرش.. وتروج بأن بياناتهم أصبحت متاحة وذلك على غير الحقيقة". Advertisements وأكد رواد السوشيال: "النائبة المغمورة لا يهمها سمعة الفتيات بقدر ما يهمها الشهرة". وأوضح رواد السوشيال: " النائبة المغمورة تريد تحقيق مجد ذاتي على حساب سمعة الفتيات".

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