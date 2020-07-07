شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قتيلان بانفجار في طهران والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يوليه 2020 صرح مسؤول إيراني بأن انفجاراً ضخماً وقع اليوم الثلاثاء في قضاء كهريزك جنوب العاصمة الإيرانية طهران، ما تسبب في مقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن أمين بابائي حاكم قضاء كهريزك القول إن «سبب الانفجار... هو الإهمال لدى ملء كبسولات أكسجين». Advertisements وأضاف أن الانفجار وقع فجر اليوم، وتدخلت فرق الإطفاء بسرعة وتم احتواؤه. وشهدت إيران خلال الأيام الأخيرة ثلاثة انفجارات، أحدها في محطة «مدحج زرغان» للغاز بمدينة الأهواز جنوب غربي إيران، والثاني انفجار أعقبه حريق في مركز «سينا أطهر» الطبي في طهران، والثالث انفجار في مبنى تابع لمحطة «نطنز» النووية. وأشارت تقارير إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن حادثة نطنز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قتيلان بانفجار في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.