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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداء الكمامة يكشف مشاكل صحية.. تعرف عليها والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يوليه 2020
لم يكن ارتداء الكمامات مقبولا عالميا في أي وقت مضى أكثر من الآن! ولكن قد يصاحب ذلك ملاحظة رائحة فم كريهة. إليك بعض الأسباب:
عند ملاحظة رائحة كريهة بعد التنفس في الكمامة، عادة ما يرجع هذا إلى وجود مفرط للبكتيريا في الفم. هذا لأن معالجة بقايا الطعام تخلق مركبات الكبريت ذات الرائحة غير الطيبة. وعادة ما يمكن إزالة هذه البكتيريا باستخدام مكشطة اللسان.
ويمكن أيضا أن تكون رائحة الفم السيئة نتيجة لجفاف الفم الشديد. وفي هذه الحالة أفضل شيء هو شرب كوب من الماء، وهذا سوف يساعد في إزالة البكتيريا من الفم.
إذا ما كان المرء يقوم بتنظيف أسنانه ولسانه بانتظام، وظلت مشكلة رائحة الفم الكريهة قائمة، فيجب عليه زيارة طبيب الأسنان لاستبعاد وجود مشاكل أخرى مثل جيوب اللثة أو تسوس الأسنان.
ويمكن أيضا زيارة طبيب أنف وأذن وحنجرة نظرا لأن وجود مشاكل في الجيوب الأنفية واللوزتين يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة أيضا.
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