شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتي يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الألماني والان نبدء بالتفاصيل
كما تم خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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