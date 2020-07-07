شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتي يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس تناول مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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