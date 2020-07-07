شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: لن نسمح بتحوّل العراق إلى دولة للعصابات والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عدم السماح بأن يتحوّل العراق إلى دولة للعصابات أو أن تعمّه الفوضى وسياسة المافيا. وأعلن الكاظمي -في بيان صحفي أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء العراقي الأسبوعية اليوم حول حادثة اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي في بغداد على يد مسلحين مجهولين مساء أمس- إطلاق اسم الهاشمي على أحد شوارع العاصمة بغداد, مؤكدا أن القتلة سيواجهون القضاء إزاء ما ارتكبوا من جرائم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي: لن نسمح بتحوّل العراق إلى دولة للعصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.