شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تجلي 1.4 مليون شخص بعد مصرع 56 شخصاً جراء الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية بوفاة زوجين مسنين في مدينة ياماجا بعد وقت قصير من إنقاذهما من مركبة مغمورة في حقل للأرز.
وأكدت السلطات وفاة مسنة 87/ عاما/ بعد العثور على جثتها في منزلها الذي غمرته المياه بمدينة أوموتا ليل الاثنين/الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وأضافت الوكالة أن مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار غمرت مركزي إجلاء مؤقتين في المدينة كان بهما ما يقرب من 200 شخص، وفقا لكيودو.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا طارئا من هطول أمطار غزيرة لمقاطعات ساجا وناجازاكي وفوكوكا في كيوشو يوم الاثنين، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر.
ورفعت الهيئة التحذير الطارئ قبل ظهر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، لكنها حذرت من فيضانات وانهيارات طينية وارتفاع منسوب مياه الأنهار في مناطق واسعة من اليابان.
ولا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين جراء انهيارات أرضية وفيضانات تسببت فيها الأمطار التي ضربت مناطق ريفية في كوماموتو خلال مطلع الأسبوع. وتعرقل أحوال الطقس السيء عمليات البحث والإنقاذ.
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