منظمة الصحة: الطاعون الدبلي في الصين لا يمثل خطورة كبيرة



قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية إن تفشياً فيما يبدو لوباء الطاعون الدبلي في الصين يجري "التعامل معه بشكل جيد" ولا يعتبر أنه يمثل خطراً كبيراً.

وأصدرت السلطات في مدينة بيان نور بمنطقة منغوليا الداخلية الصينية تحذيراً يوم الأحد وذلك بعد يوم واحد من إبلاغ مستشفى بحالة يشتبه بأن تكون طاعوناً دبلياً.

وجاء ذلك عقب الإبلاغ عن أربع حالات إصابة بالطاعون هناك في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بما في ذلك حالتان من الطاعون الرئوي، وهو نوع آخر أكثر فتكاً.

وقالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية للأمم المتحدة بجنيف "نراقب حالات التفشي في الصين، ونتابع الأمر عن كثب بمشاركة السلطات الصينية والمنغولية".

وأضافت "في الوقت الراهن لا نعتبره أمراً ينطوي على خطورة كبيرة، لكننا نتابعه ونراقبه بحرص".

والطاعون الدبلي الذي اشتهر في العصور الوسطى "بالموت الأسود" مرض شديد العدوى وغالبا ما يكون فتاكا وينتشر في الغالب عن طريق القوارض.

وحالات الطاعون مألوفة في الصين بالرغم من أنها أصبحت نادرة بشكل متزايد. وسجلت الصين 26 حالة إصابة و11 حالة وفاة خلال الفترة من 2009 إلى 2018.



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