الصحة العالمية: أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي سجلت ما يزيد عن 50% من إصابات كورونا

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية كاريسا إتيان، إن "أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشكل الآن 50٪ من حالات COVID-19 في الأمريكتين، وأن عدد الحالات المسجلة في تزايد مستمر".

وأضافت إتيان، ان "هذه الجائحة ذات أبعاد مذهلة وليس أمامنا خيار سوى الاستمرار في بذل كل طاقتنا للسيطرة عليها".

