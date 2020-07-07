الصحة العالمية: أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي سجلت ما يزيد عن 50% من إصابات كورونا

أكدت مسؤولة الأمريكيتين في منظمة الصحة العالمية، أن أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي سجلت أكثر من 50% من إصابات كورونا بالعالم، ربعهم في البرازيل.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية كاريسا إتيان، إن "أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشكل الآن 50٪ من حالات COVID-19 في الأمريكتين، وأن عدد الحالات المسجلة في تزايد مستمر".
وأضافت إتيان، ان "هذه الجائحة ذات أبعاد مذهلة وليس أمامنا خيار سوى الاستمرار في بذل كل طاقتنا للسيطرة عليها".
وأضافت إتيان، ان "هذه الجائحة ذات أبعاد مذهلة وليس أمامنا خيار سوى الاستمرار في بذل كل طاقتنا للسيطرة عليها".
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