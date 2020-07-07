العراق يسجل 2426 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1511 مصاباً

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم ( 2426) اصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد/ الرصافة 241بغداد/ الكرخ 436مدينة الطب 41النجف الأشرف 43السليمانية 172أربيل 137دهوك 15كربلاء 75كركوك 66ديالى 62واسط 27البصرة 137ميسان 89بابل 172الديوانية 49ذي قار 162الأنبار 18المثنى 43نينوى 15صلاح الدين 426

وأضاف البيان أن "حالات الشفاء بلغت: 1511 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 208

بغداد الكرخ 281

مدينة الطب 5

النجف 95

السليمانية 4

أربيل 84

دهوك 9

كربلاء 89

كركوك 64

ديالى 75

واسط 31

البصرة 71

ميسان 103

بابل 98

الديوانية 130

ذي قار 145

الأنبار 13

نينوى 6

ولفت البيان الى أن "الوفيات بلغت 118 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 21

بغداد الكرخ 12

مدينة الطب 4

النجف 2

السليمانية 5

اربيل 6

كربلاء 5

كركوك 3

ديالى 1

واسط 6

البصرة 11

ميسان 4

بابل 6

الديوانية 2

ذي قار 22

الأنبار 2

المثنى 2

صلاح الدين 4

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