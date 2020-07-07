العراق يسجل 2426 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1511 مصاباً

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اعلنت وزارة وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 2426 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة شفاء 1511 مصاباً من المرض.
بغداد/ الرصافة 241
بغداد/ الكرخ 436
مدينة الطب 41
النجف الأشرف 43
السليمانية 172
أربيل 137
دهوك 15
كربلاء 75
كركوك 66
ديالى 62
واسط 27
البصرة 137
ميسان 89
بابل 172
الديوانية 49
ذي قار 162
الأنبار 18
المثنى 43
نينوى 15
صلاح الدين 426
وأضاف البيان أن "حالات الشفاء بلغت: 1511 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 208
بغداد الكرخ 281
مدينة الطب 5
النجف 95
السليمانية 4
أربيل 84
دهوك 9
كربلاء 89
كركوك 64
ديالى 75
واسط 31
البصرة 71
ميسان 103
بابل 98
الديوانية 130
ذي قار 145
الأنبار 13
نينوى 6
ولفت البيان الى أن "الوفيات بلغت 118 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 21
بغداد الكرخ 12
مدينة الطب 4
النجف 2
السليمانية 5
اربيل 6
كربلاء 5
كركوك 3
ديالى 1
واسط 6
البصرة 11
ميسان 4
بابل 6
الديوانية 2
ذي قار 22
الأنبار 2
المثنى 2
صلاح الدين 4
وتابع بيان الصحة الى أن "مجموع الااصابات بلغت: 64701، ومجموع حالات الشفاء: 36252، والراقدين الكلي: 25764، الراقدين في العناية المركزة: 396، ومجموع الوفيات: 2685".
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