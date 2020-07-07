مجلس الوزراء يناقش تجديد الرخصة لشركات الاتصال لخمسة سنوات بشروط

ناقش مجلس الوزراء، الثلاثاء، تجديد الرخصة لشركات الاتصال لخمس سنوات بشروط منها دفع الديون.



وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال خلال مؤتمر صحافي، إن "مجلس الوزراء ناقش تجديد الرخصة لشركات الاتصال لخمس سنوات شريطة دفع الديون وتقديم خدمات الجيل الرابع"، مؤكداً بالقول "لن تجدد أي رخصة قبل دفع ٥٪؜ من الديون".

وأضاف أن "وزير الاتصالات تعهد بتقديم الاستقالة من الحكومة في حال عدم تشغيل خدمة G4 بداية العام المقبل"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء وافق على استحداث الفنون ضمن الدراسة الاعدادية".