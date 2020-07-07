المتحدث باسمه: الكاظمي وجه وزيري الدفاع والداخلية بالإشراف على التحقيق بمقتل الهاشمي

وقال طلال في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، :"فقدنا قامة كبيرة بعملية غادرة وجبانة نفذتها مجموعة خارجة عن القانون"، مؤكداً أن "قتلة الهاشمي لن يفلتوا من العقاب".

وأضاف أن "عهد الحكومة أنها ستلاحق منفذي الجريمة بحق الهاشمي والمتظاهرين"، مشيراً إلى "تشكيل لجن لمعرفة أحداث التظاهرات وستظهر النتائج قريباً".



وأوضح ملا طلال، أن "الكاظمي وجّه الجهات المعنية بتسمية شارع باسم الشهيد هشام الهاشمي تخليداً لذكراه"، مؤكداً أن "الحكومة مصرة على وضع نقطة نهاية سطر للادولة".

ولفت إلى أن "الكاظمي وجه وزيري الدفاع والداخلية بالإشراف على التحقيق بمقتل الهاشمي".

من جانب آخر، أوضح ملا طلال، أن "الحوار متواصل مع كردستان في جميع القضايا وسقف الدستور سيكون الفيصل"، مشدداً على أن "الحكومة ملزمة بتأمين الرواتب".

