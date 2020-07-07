أكد أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن الأخير وجه وزيري الدفاع والداخلية بالإشراف على التحقيق بمقتل الهاشمي.
وأضاف أن "عهد الحكومة أنها ستلاحق منفذي الجريمة بحق الهاشمي والمتظاهرين"، مشيراً إلى "تشكيل لجن لمعرفة أحداث التظاهرات وستظهر النتائج قريباً".
وأوضح ملا طلال، أن "الكاظمي وجّه الجهات المعنية بتسمية شارع باسم الشهيد هشام الهاشمي تخليداً لذكراه"، مؤكداً أن "الحكومة مصرة على وضع نقطة نهاية سطر للادولة".
ولفت إلى أن "الكاظمي وجه وزيري الدفاع والداخلية بالإشراف على التحقيق بمقتل الهاشمي".
من جانب آخر، أوضح ملا طلال، أن "الحوار متواصل مع كردستان في جميع القضايا وسقف الدستور سيكون الفيصل"، مشدداً على أن "الحكومة ملزمة بتأمين الرواتب".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسمه: الكاظمي وجه وزيري الدفاع والداخلية بالإشراف على التحقيق بمقتل الهاشمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.