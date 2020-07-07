شرطة ذي قار تمنع محاولة سرقة الموانع الحديدية من جسر المالح

اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن منع محاولة سرقة الموانع الحديدية من جسر المالح. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عناصرها قامت بتفتيش المنطقة القريبة من الجسر حيث تم العثور على المسروقات داخل حضيرة مواشي والقبض على المتهم (ح . ك . ج ) البالغ من العمر 37 عام يسكن ناصرية منطقة الاسكان الصناعي".



واضافت ان "قاضي التحقيق قرر توقيفه وفق المادة 11/444 من قانون العقوبات العراقي".

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