الامم المتحدة تحذر من فرص جديدة لـ'داعش' و'القاعدة' بسبب كورونا

وأشار غوتيريش إلى أن "داعش"، الذي كان يسيطر على مساحة شاسعة من سوريا والعراق، يحاول إعادة تتنظيم صفوفه في كلا البلدين.
واوضح "إن الوباء سلط الضوء أيضا على نقاط الضعف في أشكال الإرهاب الجديدة والناشئة، مثل إساءة استخدام التكنولوجيا الرقمية والهجمات السيبرانية والإرهاب البيولوجي".
من جهته قال جوزيب بوريل، مام الاجتماع الافتراضي إن هناك حاجة إلى فهم عالمي لآثار كورونا على جهود مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.
وأوضح "صحيح أن الأزمة أدت في بعض الأماكن إلى تقليص النشاط الإرهابي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعبئة أجهزة أمن الدولة، ولكن في مناطق أخرى، يستمر الإرهاب والمعاناة الإنسانية التي يسببها دون هوادة".
وقال خبراء الأمم المتحدة إن مجموعة واسعة من الجماعات الإرهابية قد أدخلت بالفعل كورونا في دعايتها "لاستغلال الانقسامات والضعف بين أعدائها"، بما في ذلك عن طريق تكثيف الكراهية لبعض الجماعات، "مما أدى إلى العنصرية ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا ومعاداة خطاب كراهية المهاجرين".
وحذر الخبراء من أنه "مع التركيز العالمي الكبير على كورونا المستجد فإن الإرهابيين قد يبحثون عن أهداف أو تقنيات أكثر جذبا للانتباه - كما هو الحال مع هجوم مايو 2020 على مستشفى الولادة في أفغانستان".
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