مسؤولة إسرائيلية تحتج على"تلكؤ" الحكومة بالاستقالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مسؤولة بارزة بوزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، استقالتها، احتجاجا على تلكؤ الحكومة مع التفشي غير المسبوق لفيروس كورونا.



وفي رسالة نشرتها على موقع فيسبوك، أعربت البروفيسور سيجال سادتسكي رئيسة قسم خدمات الصحة العامة بالوزارة، عن أسفها لأنه "رغم المناقشات المطولة والتحذيرات الصريحة فقد تلكأت الحكومة حتى مساء الإثنين لإعادة تشديد القيود، بعد 40 يوما من تخفيف الإغلاق.

ومنذ أسابيع تشهد إسرائيل يوميا تسجيل مئات الإصابات الجديدة بكورونا.

وحتى اليوم، سجلت إسرائيل أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 330 وفاة.

وقالت سادتسكي، إنه بينما تعاملت إسرائيل بنجاح مع الموجة الأولى من الفيروس، فقد "تخلفت الآن عن الدول الرائدة الأخرى، بانحرافها عن السياسات التي كانت قد تبنتها"، من خلال تخفيف القيود بسرعة كبيرة أدت إلى زيادة سريعة أيضا في عدد الإصابات.

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وكتبت: "لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أنه في ظل الظروف الراهنة، التي لا يتم قبول آرائي المهنية فيها، فإنه لم يعد بإمكاني المساعدة بشكل فعال في الحد من انتشار الفيروس".

وتزامن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مع مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يخول الحكومة فرض حالة الطوارئ وإجراءات مشددة، للحد من انتشار الوباء دون الحاجة للعودة إلى البرلمان،

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخرا بشكل كبير من القيود التي كانت فرضتها في مارس/آذار الماضي مع بدء انتشار الفيروس.

وأمام الانتشار السريع للوباء، أعلنت الحكومة الإسرائيلية جملة من التدابير الوقائية، بينها إغلاق النوادي وصالات الرياضة والمسابح التي أعيد افتتاحها في الأسابيع الأخيرة.

