سعر الدولار يهبط لأقل من 16 جنيها بالمركزي لأول مرة منذ 5 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار 3 قروش مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وهذه هي المرة الأولى التي ينزل فيها سعر الدولار عن مستوى 16 جنيها منذ نحو 5 أسابيع، وفقا لبيانات المركزي.

وسعر شراء الدولار هو الذي تشتري به البنوك والبيع هو الذي تبيع به.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي، ومصر إلى 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك القاهرة إلى 15.99 جنيه للشراء، و 16.09جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان، إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

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وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك العربي الأفريقي الدولي إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 10 قروش في بنك البركة إلى 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.