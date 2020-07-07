حصول مركزي غوص ويختين بجنوب سيناء على شهادة السلامة الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تسلم مركزين للأنشطة البحرية بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والأثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائهم ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والأثار، وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن 50 مركزًا للغوص والأنشطة البحرية، و 9 يخوت سفاري، حصلوا على شهادة السلامة الصحية بمدن خليج العقبة، لمزاولة العمل تزامنًا مع عودة السياحة الخارجية لشرم الشيخ.

وأشار المحافظ إلى أن جميع مراكز الغوص والأنشطة البحرية التي حصلت على الشهادة من قبل، تعمل بشكل طبيعي وسط إجراءات احترازية محكمة، وبنسبة لا تتعدى 50%.